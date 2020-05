Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Festnahme nach Handtaschendiebstahl in der Innenstadt

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, 23.05.2020 gegen 14 Uhr wurde eine 60jährige Gelsenkirchenerin Opfer eines Handtaschediebstahls. Sie hatte zuvor an einem Tisch eines Eiscafes am Neumarkt Platz genommen und ihre Handtasche an die Stuhllehne gehängt, als sich ihr ein 31jähriger Mann von hinten näherte. Er griff sich die Tasche und flüchtete in Richtung Hans-Sachs-Haus. Hier konnte er jedoch durch mehrere beherzt eingreifende Passanten auf- und bis zum Eintreffen der Beamten festgehalten werden. Die Handtasche wurde der Geschädigten noch an Ort und Stelle wieder ausgehändigt. Der Täter wurde festgenommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

