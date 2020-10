Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Tanklastzug fällt auf Mittelleitplanke der A 63

GöllheimGöllheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem LKW km es am 28.10.2020 gegen 16:30 Uhr auf der A 63 bei Göllheim. Dort kam ein in Richtung Kaiserslautern fahrender und mit Wein beladener Sattelzug aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und kam auf der Mittelleitplanke zu liegen. Der Fahrer des Sattelzugs wurde bei dem Unfall vermutlich leicht verletzt. Es kommt aktuell zu Verkehrsbehinderungen in beiden Fahrtrichtungen. Die Richtungsfahrbahn Kaiserslautern ist ab Kirchheimbolanden voll gesperrt, die Richtungsfahrbahn Mainz ab Göllheim. Die Berge- und Aufräumarbeiten werden länger andauern. Im Einsatz sind neben Kräften der Polizeiautobahnstation auch Kräfte der Polizeiautobahnstation Kaiserslautern, der Feuerwehren Kirchheimbolanden und Göllheim sowie des Rettungsdienstes. Ein angeforderter Rettungshubschrauber konnte wieder abfliegen.

Es wird nachberichtet, sobald weitere Informationen vorliegen.

