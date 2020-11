Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Die Polizei warnt vor falschen Polizeibeamten

AalenAalen (ots)

Die Polizei warnt vor falschen Polizeibeamten

Bereits in den letzten Wochen wurden wiederholt Anrufe von falschen Polizeibeamten beim Polizeipräsidium Aalen zur Anzeige gebracht. In dieser Woche musste erneut festgestellt werden, dass der Ostalbkreis, der Rems-Murr-Kreis und der Landkreis Schwäbisch Hall wohl in den Fokus der Betrüger gerückt sind. So wurden beim Polizeipräsidium Aalen in den letzten Tagen jeweils zwischen 30 und 40 Anrufe von falschen Polizeibeamten registriert. Leider haben die Betrüger mit dieser Masche immer wieder Erfolg und ergaunern sich damit hohe Geldbeträge. Jeden von uns kann einen solchen Anruf ereilen. Deshalb bereiten Sie sich oder Ihre Angehörigen darauf vor und klären Sie auf. Nur so lassen sich weitere Schadensfälle vermeiden!

Außerdem hier nochmals die wichtigsten Tipps von ihrer Polizei:

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. - Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen bei direktem Kontakt den Dienstausweis. - Rufen Sie beim geringsten Zweifel die Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Lassen Sie sich nicht weiterverbinden, sondern legen Sie auf und suchen die Telefonnummer selbst heraus. - Die echte Polizei wird sie in keinem Fall darum bitten, Bargeldbeträge zur Verwahrung zu übergeben - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. - Wenn Sie einen solchen Anruf erhalten und verunsichert sind, beenden Sie das Gespräch und rufen die Polizei

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361/580-108

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell