Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Sachbeschädigung, Gartenhütten aufgebrochen

AalenAalen (ots)

Backnang: Abbiegeunfall

Ein Autofahrer bog am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr von der Friedrichstraße nach links in die Wilhelmstraße ab. Wegen Gegenverkehr musste er stoppen und hierbei ungünstig auf der Gegenfahrbahn zum Halt. Ein entgegenkommender Motorradfahrer umfuhr den auf seinem Fahrstreifen stehenden Pkw links, während zeitgleich ein nachfolgender Audi-Fahrer rechts an dem Pkw vorbeifuhr. Beim wiedereinscheren auf den Fahrbahnverlauf stieß der Motorradfahrer mit dem Pkw Audi zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Der Motorradfahrer blieb unverletzt.

Fellbach: Fahrradfahrerin übersehen

In der Stuttgarter Straße bog am Mittwoch gegen 17 Uhr ein 83-jähriger Mitsubishi-Fahrer nach links auf den Kundenparkplatz eines dortigen Discounters ein und übersah hierbei eine entgegenkommende Radfahrerin. Die 55-jährige Zweiradfahrerin konnte nicht mehr ausweichen und stieß mit dem einbiegenden Auto zusammen. Hierbei verletzte sie sich leicht und musste mit dem Krankenwagen in eine Klinik verbracht werden. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Weinstadt-Beutelsbach: Farbschmierereien

Zwischen Sonntag und Montag besprühten Vandalen mehrere Holzbänke, einen Tisch und Gebäudewände in der Buhlstraße mit blauer Farbe. Dabei entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Der Polizeiposten Weinstadt bittet unter der Telefonnummer 07151 65061 um Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern.

Berglen: Gartenhütten aufgebrochen

Zwischen Donnerstag und Freitag verschaffte sich ein Dieb Zugang zu einer Gartenhütte auf einem dortigen Flurstück, indem er eine Türe aufhebelte. Dort entwendete er mehrere Gartenwerkzeuge. Anschließend öffnete er ein Fenster einer weiteren Gartenhütte und entwendete dort ein Ofenrohr. Das Diebesgut besitzt nach bisherigen Erkenntnissen einen Wert im unteren dreistelligen Bereich. Das Polizeirevier Winnenden bittet unter der Telefonnummer 07195 6940 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Winterbach: Unfallflucht

Zwischen Montagmittag 12:00 Uhr und Donnerstagmittag 12:00 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer in Oberdorf einen geparkten Renault. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Verkehrsteilnehmer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne den Schaden zu melden. Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Schorndorf: Drei Personen bei Unfall verletzt

Ein 30-jähriger VW-Fahrer befuhr am Mittwochabend gegen 19:00 Uhr die L1150 von Schorndorf kommend in Richtung Lauswiesen. Dabei kam ihm ein Rettungswagen mit Signal und Blaulicht entgegen, weshalb der 30-jährige abbremste und nach rechts an den Fahrbahnrand fuhr. Eine 60-jährige Peugeot-Fahrerin hinter dem VW-Fahrer bremste ebenfalls ab. Dies erkannte eine hinter den beiden fahrende 46-jährige VW-Fahrerin zu spät und fuhr auf die 60-jährige Frau auf. Deren Peugeot wurde auf den 30-jährigen Fahrer aufgeschoben. Durch den Crash wurden alle drei Personen leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 55 000 Euro. Die Feuerwehr Haubersbronn war mit zwei Fahrzeugen und zwölf Personen ebenfalls vor Ort.

Schorndorf: Verkehrsunfall - Zeugenaufruf

Am Mittwochmittag kam es gegen 12:00 Uhr an der Ampel-Kreuzung Stuttgarter Straße/Mittlere Uferstraße zu einem Verkehrsunfall. Im Kreuzungsbereich kam es zu einer Kollision zwischen einer 52-jährigen VW-Fahrerin und einem 69-jährigen Peugeot-Fahrer. Dabei entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 5000 Euro. Um ermitteln zu können, welche Ampel zum Unfallzeitpunkt Rotlicht zeigte, bittet das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 um Zeugenhinweise.

