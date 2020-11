Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall:

AalenAalen (ots)

Wallhausen: Auf Gegenfahrspur gekommen

Am Mittwoch um 15 Uhr befuhr ein 31-Jähriger mit seinem PKW BMW die Blaufelder Straße in Fahrtrichtung Crailsheim. Vermutlich aufgrund Sonnenblendung kam der Fahrer mit seinem BMW auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit einem entgegenkommenden BMW X1 eines 55-Jährigen. Dieser kam durch die Kollision ins Schleudern und prallte gegen einen entgegenkommenden VW Caddy eines 50-Jährigen. Bei dem Unfall, bei welchem ein Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro entstand, wurde der 31-Jährige leicht verletzt. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Michelfeld: Motorradfahrer stürzt

Am Mittwoch um kurz vor 19:30 Uhr befuhr ein 70-jähriger Lenker eines Honda-Motorrades die b14 von Schwäbisch Hall in Richtung Mainhardt. Im Bereich der Roten Steige kam der Motorradfahrer beim Überholen so weit nach links, dass er sein Motorrad stark nach rechts abkippen musste. Hierbei setzte die Fußraste auf der Fahrbahn auf. Der Motorradfahrer steuerte dagegen und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug, so dass er gegen die Leitplanke rutschte. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. An dem Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Schwäbisch Hall: Geparkten PKW beschädigt

Am Dienstag zwischen 9 Uhr und 18:30 Uhr wurde ein PKW Toyota, welcher in der Straße Im Hardt abgestellt war, durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Bei dem verursachenden Fahrzeug könnte es sich eventuell um einen LKW handeln. An dem PKW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Mehrere tausend Meter Kabel von Baustelle entwendet

Aus einem Rohbauobjekt in der Reinhold-Maier-Straße (Baugebiet Sonnenrain), welches aus 3 Komplexen besteht, wurde zwischen Dienstagnachmittag, 17 Uhr und Mittwochmorgen, 07.30 Uhr, zum wiederholten Mal bereits fest eingebaute Kabel durchtrennt und entwendet. Es wurden ca. 3640 Meter Erdkabel, ca. 1300 Meter Kommunikationskabel und ca. 1300 Meter Antennenleitungen entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 40.000 Euro bis 50.000 Euro. Aufgrund der Menge des Diebesguts muss zum Abtransport ein größeres Fahrzeug benutzt worden sein.

Hinweise auf verdächtige Personen, Fahrzeuge oder den Verbleib der Kabel nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Wolpertshausen: Kind von PKW erfasst

Am Mittwoch um 11.30 Uhr befuhr ein 58-Jähriger mit seinem Klein-LKW Renault Kangoo den verkehrsberuhigten Bereich von der Haller Straße in Richtung Kindergarten. Auf Höhe der dortigen Grundschule lief ein 7-jähriges Mädchen aus einem Grundstück heraus in Richtung Schule und hörte vermutlich das heranfahrende Elektrofahrzeug nicht. Beim Erkennen des Fahrzeuges kam das Kind zu Fall und kollidierte vermutlich mit dem Elektrofahrzeug. Das Kind wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Fichtenau: Unfall auf der Autobahn

Am Mittwoch um kurz nach 15 Uhr ereignete sich auf der A7, zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Dinkelsbühl/Fichtenau ein Unfall mit einem Gesamtschaden in Höhe von etwa 5500 Euro.

Ein 28-jähriger Lenker eines Scania-Sattelzuges scherte mit seinem Gespann zum Überholen aus, ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. Ein, auf der linken Spur, heranfahrender 43-jähriger Lenker eines VW Passat konnte trotz einer eingeleiteten Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und prallte gegen den Auflieger des Sattelzuges.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer des Sattelzuges zudem mehrere Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten begangen hatte. Eine entsprechende Meldung wurde gefertigt.

