POL-AA: Ostalbkreis: Feuerwehreinsatz - Unfälle

Aalen: Von tiefstehender Sonne geblendet

Am Mittwochnachmittag hielt ein 57-jähriger VW-Lenker gegen 14 Uhr auf der L 1084 aus Richtung Elchingen kommend an der Einmündung zur L 1076 kurz an, um nach links in Richtung Ebnat abzubiegen. Beim Abbiegen übersah er durch die tiefstehenden Sonne den Anhänger eines vorbeifahrenden Gespanns und stieß mit diesem zusammen. Es entstand dabei erheblicher Sachschaden.

Essingen: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Auf der B 29 in Fahrtrichtung Stuttgart mussten am Mittwoch gegen 12.30 Uhr ein 39-jähriger Lkw-Lenker sowie ein nachfolgender 61-jähriger Citroen-Lenker vor einre dortigen Ampel verkehrsbedingt anhalten. Eine nachfolgende 78-jährige Seat-Lenkerin erkannte dies zu spät, fuhr auf den haltenden Citroen auf und schob diesen auf den Lkw. Der Citroen-Lenker wurde dabei leicht verletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An ihnen entstand ein Gesamtschaden von ca. 7000 Euro.

Aalen-Wasseralfingen: Radfahrer gestürzt

Ein 49-jähriger Radfahrer befuhr am Mittwochnachmittag gegen 15.20 Uhr die Steinstraße. Infolge eines Fahrfehlers kam er mit dem Reifen gegen einen Bordstein, woraufhin er die Kontrolle verlor und stürzte. Er zog sich leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden..

Unterschneidheim: Unfall beim Überholen

Am Mittwochnachmittag wollte 47-jähriger Renault-Fahrer gegen 17 Uhr auf der L 1060 zwischen Heidmühle und Zöbingen einen langsam vorausfahrenden Lkw überholen. Dabei übersah er einen bereits im Überholvorgang befindlichen 31-jährigen BMW-Fahrer und kollidiert mit ihm. Bei dem Zusammenstoß blieben die Autofahrer unverletzt.

Wört: Unfall beim Einfahren

Beim Einfahren von einem Parkplatz auf die Amperestraße übersah der 20-jährige Fahrer eines VW Passats am Mittwoch gegen 15.50 Uhr einen von links heranfahrenden 21-jährigen Fiat-Lenker und kollidierte mit ihm. 6000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Schwäbisch Gmünd: Unfall am Kreisverkehr

Am Donnerstagmorgen gegen 6.40 Uhr ereignete sich am Kreisverkehr Hirschmühle auf der K 3267 ein Unfall. Eine 48-jährige Fahrerin eines Ford-Fiesta befuhr aus Richtung Böbingen kommend die Kreisstraße und bog in den dortigen Kreisverkehr ein. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt und stieß mit einem im Kreisverkehr fahrenden Seat-Fahrer zusammen. Die Insassen blieben unverletzt. An den Unfallautos entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Der Pkw Fiesta wurde abgeschleppt.

Heubach: Feuerwehreinsatz

Die Freiwillige Feuerwehr Heubach rückte am Mittwoch gegen 18.40 Uhr in die Hohgartenstraße aus, nachdem in einem Wohnhaus Brandalarm ausgelöst wurde. In der Wohnung wurde in einer Pfanne ein Toast geröstet, was zu einer starken Rauchentwicklung führte. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Am Mittwochvormittag kam ein 89-jähriger VW-Lenker in der Straße Milchgäßle an einer Engstelle vermutlich wegen der Sonneneinstrahlung von der Straße ab und stieß gegen den Metallzaun eines Baumes. Der Autofahrer fuhr anschließend weiter ohne den Unfall anzuzeigen. Weil er dabei beobachtet worden war, konnte er von der Polizei alsbald ermittelt werden. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden von ca. 2000 Euro. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet.

Schwäbisch Gmünd-Lindach: Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall kam es am Mittwochvormittag gegen 10.25 Uhr, als eine 30-jährige Seat-Lenkerin-Lenkerin auf der Hans-Diemer-Straße auf den verkehrsbedingt abbremsenden Pkw einer 77-jährigen VW-Fahrerin auffuhr. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand.

Rosenberg-Hohenberg: Vorfahrt missachtet

Auf der L 1060 ereignete sich am Mittwoch gegen 17.20 Uhr ein Unfall, bei dem eine Autofahrerin leicht verletzt wurde. Ein 42-jährige Fahrer eines VW-Transporters befuhr die Orrotstraße und wollte auf die L 1060 einbiegen. Er übersah hierbei eine vorfahrtsberechtigte Fahrerin eines VW Beatle, die dem einbiegenden Transporter nicht mehr ausweichen konnte. Die 30-jährige VW-Lenkerin wurde hierbei leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 13.000 Euro beziffert.

