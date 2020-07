Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen/RW) 16-Jähriger leistet Widerstand 13.7.20, 23.45 Uhr

Vöhringen (ots)

Bei einer Personenkontrolle leistete ein 16-Jähriger in der Nacht zum Dienstag gegenüber einer Polizeistreife erheblichen Widerstand, weil er seine Identität nicht festellen lassen wollte. Als er seine Fäuste erhob, um nach den Polizeibeamten zu schlagen, mussten die Beamten sogar Handschellen anlegen. Grund für den Polizeieinsatz war ein Streit unter Jugendlichen Jugendlichen am letzten Wochenende, bei dem er und sein 15-jähriger Kumpel beteiligt waren. Offenbar wollte die beiden Gruppen dies am Montagabend noch klären, weshalb sie sich vor einem Fitnesstudio in der Bergfelder Straße trafen. Der Konflikt der Streithähne verlagerte sich zu der Wohnanschrift einer der Beteiligten in die Sulzer Straße, wo die Polizeistreife auf die beiden jungen Männer traf, die sich nicht ausweisen konnten. Der 16-Jährige und auch sein Begleiter waren äußerst aggressiv gegenüber den Beamten. Zwei weitere Polizeistreifen, die bereits zuvor um Unterstützung angefordert wurden, beeindruckten den jungen Mann offenbar nicht. Sie mussten bei der vorläufigen Festnahme wegen heftiger Gegenwehr noch unterstützen. Der 16-Jährige musste eine Blutprobe abgeben, da dieser unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Beide Jugendliche wurden den Eltern überstellt. Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

