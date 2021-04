Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210421 - 0470 Frankfurt-Nordend-Ost: Versuchter Trickdiebstahl z.N. eines 87-jährigen in dessen Wohnung

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Nachmittag gelangten zwei Frauen mit dem "Zetteltrick" im Bäckerweg in die Wohnung eines Seniors. Anschließend entkamen sie zunächst ohne Beute. Später nahm die Polizei zwei Tatverdächtige fest.

Gegen 16:30 Uhr klingelten zwei Frauen bei dem 87-jährigen und baten darum, einen Zettel mit einer Nachricht für eine Nachbarin hinterlassen zu dürfen. Unter diesem Vorwand verschafften sie sich Zutritt zur Wohnung und bugsierten den Rentner in die Küche. Dort verwickelte eine Täterin ihn zur Ablenkung in ein Gespräch. Diese Zeit nutzte die zweite Frau, um die Wohnung augenscheinlich zu durchsuchen. Anschließend entkamen beide unerkannt, allerdings ohne etwas zu stehlen. Im Rahmen der in der Folge eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nahm die Polizei im Bereich der Konstablerwache zwei tatverdächtige Frauen (20 und 22 Jahre alt) fest. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweis der Polizei: Lassen Sie keine fremden Personen ins Haus oder Ihre Wohnung. Täter und Täterinnen geben oftmals vor, Handwerker oder von der Polizei zu sein, um in ihre Wohnung und an ihre Wertsachen zu gelangen. Seien sie deshalb besonders vorsichtig, wenn Personen ohne Termin vor der Tür stehen und rufen sie die Polizei.

