POL-UL: (BC) Langenenslingen - Kind verliert Kontrolle über Fahrrad

Von einem Sattelzug wurde ein 9-Jähriger am Mittwoch in Langenenslingen erfasst.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 40-Jährige kurz vor 16 Uhr mit seinem Sattelzug in der Hauptstraße. Ein 9-Jähriger fuhr auf dem Gehweg die Schloßstraße herunter. Obwohl das Kind noch mehrere Meter von der Einmündung entfernt war, verringerte der Laster seine Geschwindigkeit. Der 40-Jährige hatte die Einmündung bereits passiert. Der 9-Jährige konnte wohl nicht mehr anhalten. Am Bordstein stürzte er und geriet unter den Anhänger des Sattelzuges. Der Fahrer machte daraufhin eine Vollbremsung. Der 9-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Bei der Aufnahme des Unfalls stellte die Polizei fest, dass das Fahrrad in einem nicht verkehrssicheren Zustand war, denn die Bremsen funktionierten nicht richtig.

