Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Wangen - Einbruch in Firma

Unbekannte waren von Montag auf Dienstag in Wangen zugange.

Ulm (ots)

In den Nachtstunden gelangten die Einbrecher in das Firmengebäude in der Robert-Bosch-Straße. Durch ein Fenster verschafften sie sich den Zutritt. Im Innern durchwühlten sie Büroräume und Schränke. Sie fanden wohl drei Smartphones die sie mitnahmen. Unerkannt gelang ihnen die Flucht. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

