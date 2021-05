Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar: Sprayer unterwegs

Ludwigsburg (ots)

"Free Kirchheim" und anderes sprühten unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag mit blauer und roter Farbe auf die Fassade der alten Turnhalle am Neckar und auf die Mauern der Unterführung in der Mühlgasse. Der dabei angerichtete Sachschaden steht derzeit noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Kirchheim am Neckar, Tel. 07143 89106-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell