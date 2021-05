Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden von rund 1.500 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker, der am Donnerstag zwischen 06.00 Uhr und 14.30 Uhr in der Mörikestraße in einen Unfall verwickelt war und flüchtete. Der Unbekannte beschädigte einen Toyota, der auf Höhe der Albert-Ruprecht-Straße stand vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell