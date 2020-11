Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zwei verletzte Personen nach Verkehrsunfall

NienburgNienburg (ots)

NIENBURG (jah) - Ein Fehler beim Einbiegen in den fließenden Verkehr führte am 12.11.2020 gegen 14:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Eine 57-jährige Frau aus Nienburg wollte mit ihrem Seat Kleinwagen von einem Grundstück an der Verdener Landstraße auf die Bundesstraße in Richtung Innenstadt einbiegen. Dabei unterschätzte sie möglicherweise die Geschwindigkeit der sich nähernden Fahrzeuge. Nach einem kurzen Überfahren des gegenüberliegenden Bürgersteiges geriet die Frau mit ihrem Seat in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem PKW einer 59-jährigen Audi-Fahrerin aus Nienburg, die in Richtung des "Holtorfer Kreisels" unterwegs war. Durch den Aufprall entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die 57-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in die Heliosklinik nach Nienburg verbracht, die andere Verkehrsbeteiligte verließ den Unfallort nach eigenen Angaben unverletzt.

