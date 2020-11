POL-NI: Einbruch in Land- und Gartentechnikfirma

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

LEESE (jah) - Ein besonders schwerer Fall des Diebstahls hat sich in der Nacht vom 09. auf den 10.11.2020 an der Loccumer Straße in 31633 Leese zugetragen. Unbekannte Täter hebelten an einer massiven Stahltür eines Gebäudes einer Land- und Gartechnikfirma und verschafften sich so Zutritt zu einem Ausstellungsraum, in dem sich diverse technische Gerätschaften als Exponate befunden hatten. Dort entwendeten sie eine Vielzahl an hochwertigen Motorenwerkzeugen. Allein der Sachschaden an der aufgehebelten Tür beträgt mehrere Tausend Euro, der Wert des Diebesgutes übertrifft diesen erheblich. Aufgrund der Spurenlage und der Beschaffenheit der angegangenen Tür ist anzunehmen, dass die Täter über einen längeren Zeitraum sowie nicht ohne Kraftaufwand und möglicherweise mit Lärm in das Gebäude eingedrungen sind. Deswegen bittet ihre Polizei in Stolzenau um Mithilfe und Informationen zu dem Einbruch unter Tel. 05761-92060 und fragt: Wer hat im o.g. Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bzw. auffällige Geräusche in der Nähe der Land- und Gartentechnikfirma wahrgenommen oder hat Personen, die mit dem Transport von hochwertigen Gerätschaften beschäftigt waren, im Ort festgestellt?

