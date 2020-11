Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahrrraddiebe gestellt

BückeburgBückeburg (ots)

Ein 25jähriger Bückeburger, der gestern gg. 17.15 Uhr zum Fahrradständer am Bückeburger Bahnhof ging, um mit seinem Fahrrad nach Hause zu fahren, bemerkte zwei augenscheinlich Jugendliche an seinem verschlossenen Zweirad, die sich bemühten das Fahrradschloss aufzubrechen.

Nach dem Ansprechen durch den Fahrradhalter gaben die jungen Männer an, dass sie für "ihr Fahrrad" den Schlüssel verloren hätten. Nach einer deutlichen Erklärung des Bückeburgers bzgl. der Eigentumsverhältnisse entschlossen sich die Ertappten auf die andere Bahnhofsgebäudeseite zu wechseln, um an dem dortigen Fahrradständer ein anderes Fahrrad zu stehlen.

Der Zeuge beobachtet den erneuten Diebstahlversuch und kann einen der Flüchtigen nur kurzfristig an der Jacke festhalten.

Innerhalb kürzester Zeit treffen drei Funkstreifenwagen der Polizei Bückeburg ein und können nach einer Absuche des Nahbereichs die 14 und 16jährigen Jungen aus Porta Westfalica, versteckt in einem Holzverschlag auf einem Privatgrundstück in der Scharnhorststraße, in Gewahrsam nehmen.

Am Fahrrad des Bückeburgers konnten eindeutige Aufbruchspuren an der Plastikummantelung des Schlosses festgestellt werden.

Bei der Durchsuchung des 14jährigen wird in einer mitgeführten Gürteltasche Parfum aufgefunden, das einem Ladendiebstahl bei einem Bückeburger Einzelhandelsgeschäft vom Vortag zugeordnet werden konnte.

