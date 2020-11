Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Tageswohnungseinbruch

RintelnRinteln (ots)

(swe). Am Mittwoch, 11.11., verschaffen sich bislang unbekannte Täter durch Eintreten einer Terrassentür Zutritt in ein Wohnhaus an der Dauestraße und durchwühlen das Haus offensichtlich auf der Suche nach Schmuck und Bargeld. Die Tatzeit liegt zwischen 08.30 und 15.30 Uhr. Wer Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben kann, meldet sich bitte bei der Rintelner Polizei.

