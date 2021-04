Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Tankstellenräuber festgenommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Montag (05.04.2021) einen 42 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in Stuttgart-Bad Cannstatt eine Tankstelle ausgeraubt zu haben. Der Tatverdächtige betrat am Sonntag (04.04.2021) gegen 17.15 Uhr die Tankstelle an der Waiblinger Straße. Er soll die 51-jährige Mitarbeiterin mit einer schwarzen Pistole bedroht und aus der bereits geöffneten Kasse mehrere Hundert Euro Bargeld entnommen haben. Anschließend flüchtete er fußläufig in Richtung Daimlerstraße. Eine Fahndung, bei welcher auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, verlief zunächst ergebnislos. Der hinlänglich polizeibekannte Mann konnte jedoch aufgrund der markanten Täterbeschreibung sowie nach Sichtung von Videoaufzeichnungen der Tankstelle identifiziert und in der Nähe seiner Wohnanschrift festgenommen werden. Zur Tatzeit befand sich ein weiterer unbekannter Kunde im Verkaufsraum, der sich jedoch vor dem Eintreffen der Polizei entfernte. Der polizeibekannte Deutsch-Russe wird im Laufe des Montags (05.04.2021) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt. Zeugen des Vorfalls, insbesondere der unbekannte Kunde, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei in Stuttgart zu wenden.

