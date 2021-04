Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Offenbar Rotlicht missachtet - Kradlenker schwer verletzt

Stuttgart-Plieningen (ots)

Schwer verletzt wurde ein Kradlenker am Samstag (03.04.2021) bei einem Verkehrsunfall an der Ausfahrt BAB 8 und der Echterdinger Straße. Ein 44-jähriger Pkw-Fahrer stand mit seinem Honda gegen 14.40 Uhr zunächst bei Rotlicht an der Ausfahrt der BAB 8 und fuhr bei Grünlicht nach links in Richtung Echterdinger Straße ein. Zeitgleich fuhr ein 29-jähriger Kradlenker mit seiner BMW von der Bernhauser Straße in Richtung Echterdinger Straße. Offenbar übersah der BMW-Fahrer das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und prallte gegen den abbiegenden Honda. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 13.000 Euro.

