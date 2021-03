Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fundunterschlagung

Contwig (ots)

Am 6.3.2021, zwischen 07.30 und 08.00 Uhr, verlor eine Frau in der Thomas-Mann-Str. ihre rote Michael Kors Geldbörse. Der Finder hat die Geldbörse noch nicht abgegeben und sich unter Umständen einer Fundunterschlagung strafbar gemacht. Die Abgabe kann jederzeit bei der Polizei oder beim Fundbüro erfolgen. Schadenshöhe ca. 140 Euro. Hinweise an die Polizei Zweibrücken. |pizw

