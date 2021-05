Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln/ Marl: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Datteln:

In der Nacht zu Donnerstag brachen unbekannte Täter, gegen Mitternacht, in eine Erdgeschosswohnung an der Heibeckstraße ein. Sie stahlen ein Smartphone, Papiere und eine EC-Karte. Täterhinweise liegen bisher nicht vor.

Marl:

An der Römerstraße hebelten bislang Unbekannte einen Baucontainer auf und entwendeten zwei Ladegeräte. An einer weiteren Baustelle, an der Dammstraße, wurden ebenfalls zwei Container aufgebrochen. Dort stahlen Unbekannte diverses Werkzeug. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstagmittag und dem frühen Mittwochmorgen. Der entstandene Sachschaden liegt bei ca. 500 Euro.

Hinweise bittet die Polizei unter der 0800 2361 111 zu melden.

