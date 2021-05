Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Fahrradfahrer leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, gegen 14:00 Uhr, fuhr eine 60-jährige Autofahrerin aus Marl auf der Karlstraße. Von hier aus wollte sie nach links in die Otto-Hue-Straße abbiegen. Dabei stieß sie mit einem entgegenkommenden 81-jährigen Fahrradfahrer aus Marl zusammen. Der Mann verletzte sich bei dem Unfall leicht. Medizinische Hilfe vor Ort war nicht erforderlich. An den Fahrzeugen entstand 1.100 Euro Sachschaden.

