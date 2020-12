Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Einbrecher stehlen eingepackte packte Weihnachtsgeschenke ++ Tageswohnungseinbruch in Engeo ++ Katalysatoren gestohlen ++ Straßenlaterne beschädigt - Polizei bittet um Hinweise ++

RotenburgRotenburg (ots)

Einbrecher stehlen eingepackte packte Weihnachtsgeschenke

Bothel. In der Nacht zum Montag sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Hemsbünder Straße eingebrochen. Auf der Rückseite des Hauses hebelten sie ein Fenster auf und kletterten in die Wohnung. Die Unbekannten durchstöberten die Räume und nahmen Parfum, das als Weihnachtsgeschenk verpackt in der Tüte einer Rotenburger Parfümerie lag, mit. Damit machten sie sich aus dem Staub.

Tageswohnungseinbruch in Engeo

Bremervörde. Am Montagnachmittag, vermutlich mit Beginn der Dämmerung, sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus am Picassoweg eingestiegen. Dazu hebelten sie zwischen 16.20 Uhr und 17.45 Uhr auf der Rückseite des Hauses eine Terrassentür auf. In der Wohnung fanden die Einbrecher Schmuck. Zeugen, denen in diesem Zeitraum in Engeo verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, melden sich bitte unter Telefon 04761/9945-0 bei der Bremervörder Polizei.

Katalysatoren gestohlen

Bremervörde. Unbekannte haben in den zurückliegenden Tagen auf dem Gelände eines Autohauses an der Zevener Straße Katalysatoren von Kleintransportern abgebaut. Insgesamt erbeuteten die Täter vier Katalysatoren im Wert von rund achttausend Euro. Hinweise bitte an die Polizei Bremervörde unter Telefon 04761/9945-0.

Straßenlaterne beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Sittensen. Unbekannte haben in der Nacht zum vergangenen Samstag in der Lindenstraße eine Straßenlaterne beschädigt. Sie warfen ein Holzscheit gegen den Lampenschirm. Die Polizei spricht von einem Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise erbitten die Beamten der Polizeistation Sittensen unter Telefon 04282/59414-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Heiner van der Werp

Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell