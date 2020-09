Polizei Duisburg

POL-DU: Neuenkamp: Aufmerksamer Zeuge meldet alkoholisierten Lkw-Fahrer

Duisburg (ots)

Am späten Freitagabend (4. September, 22:10 Uhr) hat ein Autofahrer (21) bei der Leitstelle der Polizei einen Lkw gemeldet, der auf der Autobahn 40 in Schlangenlinien fuhr. Der 42-Jährige Fahrer des Sattelzuges verließ die Autobahn an der Abfahrt Duisburg-Häfen und beendete seine Fahrt auf der Straße Am Schlütershof. Dort konnten Polizisten ihn antreffen und kontrollieren. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer Alkohol getrunken hatte. Auf der Wache entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe und eine Sicherheitsleistung wurde fällig. Dann durfte der Mann gehen - Im Gepäck eine Strafanzeige wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss.

