Polizei Duisburg

POL-DU: Duissern: Gestohlene Kennzeichen, keine Fahrerlaubnis, Drogen

Duisburg (ots)

Die Polizei hat am Samstagabend (5. September, 22:55 Uhr) einen Autofahrer auf der Ludwig-Krohne-Straße kontrolliert, der mit als gestohlen gemeldeten Kennzeichen, ohne Fahrerlaubnis und mit Drogen an Bord unterwegs war. Der nervöse 32-Jährige hatte spontan eine Erklärung parat: Den Wagen habe er für ein paar Hundert Euro zuvor gekauft und die Kennzeichen in einer Pfütze gefunden. Bei der Durchsuchung des Fiats fanden die Beamten zudem mehrere Tütchen Drogen und stellten sie sicher. Da der Verdacht bestand, dass der Mann unter Einfluss von Betäubungsmitteln Auto gefahren war, entnahm ein Arzt ihm auf der Polizeiwache eine Blutprobe. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde er unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis einem Haftrichter vorgeführt.

