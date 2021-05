Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Datteln:

Am Dienstag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen weißen Fiat 500 an der Heibeckstraße, im Bereich des Wendehammers. Die Unfallzeit liegt zwischen 08.30 Uhr und 09.15 Uhr. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher liegen bisher nicht vor.

Castrop-Rauxel:

Ein bisher Unbekannter beschädigte am Dienstag einen schwarzen Fiat 500X in der Zeit von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Das Auto war am Markt geparkt und war bei Rückkehr des Nutzers an der linken Seite zerkratzt. Der Schaden von ca. 1.500 Euro wurde vermutlich durch ein rotes Fahrzeug verursacht.

An der Gotenstraße wurde ein grauer Hyundai i20 in der Zeit von Sonntag, 21 Uhr, bis Dienstag, 13.15 Uhr, von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Nähere Hinweise zum Unfallverursacher liegen bisher nicht vor.

Bottrop:

Ein Unbekannter beschädigte am Dienstag, in der Zeit von 12.45 Uhr bis 13.05 Uhr, einen geparkten VW Beetle in braun. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, vom Unfallort.

Hinweise erbittet das zuständige Verkehrskommissariat unter der 0800 2361 111.

