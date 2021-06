Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Diebstahl eines Baustromkastens

Zwischen Freitag, 25. Juni 2021, 13.00 Uhr und Montag, 28. Juni 2021, 06.40 Uhr kam es in der Adolph-Kolping-Straße zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete von einer Baustelle einen Baustromkasten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491-93160) entgegen.

Ramsloh - Einbruch in Schule

Zwischen Freitag, 25. Juni 2021, 17.00 Uhr und Montag, 28. Juni 2021, 07.15 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Schule in der Schulstraße. Ein bislang unbekannter Täter zerstörte mehrere Lichtkuppeln und drang vermutlich so in das Gebäude ein. Nach bisherigen Erkenntnissen erlangte er kein Diebesgut. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (Tel. 04498-923770) entgegen.

