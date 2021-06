Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Diebstahl von Kfz-Kennzeichen

Zwischen Samstag, 26. Juni 2021, 12.00 Uhr und Montag, 28. Juni 2021, 08.00 Uhr kam es auf einem Firmengelände an der Straße Brägeler Forst zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete das Kennzeichenpaar VEC-KI 5, das zu einem Lkw gehörte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-808460) entgegen.

Steinfeld - Pkw zerkratzt

Zwischen Sonntag, 27. Juni 2021, 13.00 Uhr und Montag, 28. Juni 2021, 07.00 Uhr kam es in der Großen Straße zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte einen Audi A5 auf der gesamten Beifahrerseite. Der Sachschaden wird auf 4000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld (Tel. 05492-960660) entgegen.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Am Montag, 28. Juni 2021, wurde gegen 16.20 Uhr ein 30-jähriger Rollerfahrer aus Lohne auf der Dinklager Straße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Außerdem ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht. Daher wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Lohne - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, 28. Juni 2021, wurde gegen 18.20 Uhr ein 34-jähriger Pkw-Fahrer, der in Vechta wohnt, auf der Vogtstraße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht. Daher wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 28. Juni 2021, kam es zwischen 14.00 und 15.45 Uhr an einer Parkbucht an der Großen Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte einen Pkw Dacia im Bereich des vorderen, linken Stoßfängers. Anschließend entfernte der Unbekannte sich, ohne sich um die Regulierung des 1500 Euro hohen Sachschadens zu kümmern. Das Fahrzeug des Verursachers könnte weiß gewesen sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 28. Juni 2021, kam es gegen 15.25 Uhr auf der Quakenbrücker Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 51-jähriger Pkw-Fahrer aus Dinklage wollte nach links auf ein Grundstück abbiegen und musste verkehrsbedingt halten. Dies erkannte ein hinter ihm fahrender unbekannter Verursacher zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Dinklager leicht verletzt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es liegen Hinweise zum Kennzeichen des Verursachers vor.

