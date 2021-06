Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Montag, den 28.Juni 2021, gegen 16.11 Uhr befuhr eine 28-jährige aus Lorup mit ihrem PKW, Mercedes die Ellerbrocker Straße in Richtung Markhausen und wollte nach rechts in eine dortige Hofzufahrt abbiegen. Ein 19-jähriger Barßeler befand sich mit seinem PKW, VW dahinter. Als dieser den Mercedes überholen wollte, bog der Mercedes plötzlich nach links ab und stieß dabei mit dem Überholenden zusammen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 16000 Euro.

Saterland - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, den 28.Juni 2021, gegen 18.20 Uhr wollte ein 30-jähriger Saterländer mit seinem PKW rückwärts von einer Grundstückseinfahrt an der Bahnhofstraße fahren. Hierbei übersah er eine 13-jährige Fahrradfahrerin, die den linken Radweg der Bahnhofstraße befuhr und stieß mit dieser zusammen. Die Radfahrerin erlitt leichte Verletzungen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist zurzeit nicht bekannt.

Barßel - Fund eines umgebauten Motorrollers (mit Foto)

Am Freitag, den 25.Juni 2021 entdeckten Anwohner der Pestalozzistraße einen umgebauten Motoroller. Bislang unbekannte Personen hatten mit viel Aufwand aus dem hinteren Teil eines Motorrollers und dem Vorderteil eines Fahrrades eine "Chopper" gebaut. Der Roller war mit Stahlrohrteilen eines Trampolins verstrebt worden. Zeugen, die Angaben zum Hersteller dieses Gefährts machen können werden gebeten, sich mit der Polizei Barßel (Tel.: 044499-922200) in Verbindung zu setzen.

