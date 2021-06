Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Peheim - Brand eines leerstehenden Wohnhauses

Am Mittwoch, 30. Juni 2021, kam es gegen 01.38 Uhr in der Grönheimer Straße zum Brand eines leerstehenden Wohnhauses. Ein Anwohner entdeckte das Feuer und verständigte die Einsatzkräfte. Die Feuerwehren Molbergen und Peheim rückten daraufhin mit sieben Fahrzeugen und etwa 35 Einsatzkräften aus und löschten das Gebäude. Es wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden wird auf 250.000 Euro geschätzt. Die L836 wurde im dortigen Bereich zur Gewährleistung der Löscharbeiten zeitweise gesperrt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Lindern - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 29. Juni 2021, kam es gegen 10.20 Uhr auf der Linderner Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Transporter-Fahrer aus Lindern befuhr die Linderner Straße in Richtung Lastrup. Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer kam ihm entgegen und überholte ein anderes Fahrzeug. Der Linderner musste auf den Grünstreifen ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei stieß er mit einem Verkehrsschild zusammen. Der unbekannte Lkw-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lindern (Tel. 05957-967790) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, 29. Juni 2021, kam es gegen 16.21 Uhr auf der Sevelter Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 28-jähriger Pkw-Fahrer aus Cloppenburg befuhr die Sevelter Straße und musste verkehrsbedingt halten. Dies erkannte ein nachfolgender 36-jähriger Pkw-Fahrer aus Bakum zu spät und fuhr auf. Durch den Zusammenstoß wurde der 28-Jährige leicht verletzt. Der Pkw des Bakumers musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit zwei schwer Verletzten

Am Dienstag, 29. Juni 2021, kam es gegen 17.04 Uhr auf der Ahlhorner Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 33-jähriger Pkw-Fahrer aus Lastrup fuhr auf der Ahlhorner Straße in Richtung Ahlhorn und wollte nach links auf die B213 abbiegen. Hierbei übersah er eine 35-jährige Pkw-Fahrerin aus Cloppenburg, die ihm entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß, durch den beide Unfallbeteiligte schwer verletzt wurden. Der Sachschaden wird auf 12.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell