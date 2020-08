Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Hückelhoven (ots)

Am Parkplatz des Schwimmbades an der Martin-Luther-Straße warfen unbekannte Täter am Montag (10. August), gegen 22.30 Uhr, mit einer Gehwegplatte die Scheibe eines geparkten Pkw ein. Aus dem Innenraum entwendeten sie Bargeld sowie Ausweisdokumente. Der Besitzer hatte ein lautes Geräusch gehört und als er zum Parkplatz zurückkehrte, sah er noch wie ein silberner VW Golf vom Parkplatz flüchtete. Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem flüchtigen VW Golf machen können, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Erkelenz, unter der Telefonnummer 02452 920 0, in Verbindung zu setzen.

