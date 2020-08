Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Leergut gestohlen

Übach-Palenberg (ots)

Unbekannte Personen verschafften sich in der Zeit zwischen dem 8. August (Samstag), 22 Uhr und dem 10. August (Montag), 6 Uhr, Zugang zu einem Lager an der Boschstraße, in dem Leergut aufbewahrt wurde. Hierzu hebelten sie einen Zaun sowie ein Metalltor auf, um ins Innere zu gelangen. Sie stahlen eine noch unbekannte Menge Leergut.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell