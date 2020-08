Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Anhänger entwendet

Übach-Palenberg (ots)

Am Montag, 10. August, zwischen 18 Uhr und 22 Uhr, entwendeten Unbekannte einen Anhänger aus einem Unterstand an der Straße In der Gehölde in Marienberg. Am Anhänger war ein Heinsberger Kennzeichen (HS-) montiert.

