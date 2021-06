Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Diebstahl einer mobilen Toilette

Zwischen Donnerstag, 24. Juni 2021, 21.00 Uhr und Freitag, 25. Juni 2021, 06.00 Uhr kam es an der Visbeker Straße zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten eine mobile Toilette, die an einem Erdbeerfeld stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Tel. 04445-950470) entgegen.

Lohne - Einbruch in Wohnung

Zwischen Sonntag, 27. Juni 2021, 16.00 Uhr und Montag, 28. Juni 2021, 04.00 Uhr kam es in der Keetstraße zu einem Wohnungseinbruch. Ein bislang unbekannter Täter drang in die Erdgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses ein und durchsuchte es nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete er diverse hochwertige Kleidungsstücke. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-808460) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kind

Am Dienstag, 29. Juni 2021, kam es gegen 15.35 Uhr am Sportplatz Am Oyther Berg zu einem Verkehrsunfall. Eine 33-jährige Pkw-Fahrerin aus Vechta übersah beim Anfahren einen 4-jährigen Jungen aus Vechta, der sich im Bereich der Zufahrt zum Sportplatz befand. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Junge schwer verletzt wurde. Er wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht.

Goldenstedt - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am Dienstag, 29. Juni 2021, kam es gegen 23.20 Uhr auf der Bruchweidenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Lohne verlor nach einem Überholmanöver die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er schleuderte über die Einmündung der Vechtaer Straße und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell