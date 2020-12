Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Sachbeschädigungen an mehreren Fahrzeugen

HamelnHameln (ots)

Am Freitag, den 18.12.2020 gegen 19:52 Uhr, wurde der KRL Weserbergland mitgeteilt, dass eine vermutlich alkoholisierte Person in der Sprengerstraße Sachbeschädigungen an diversen dort abgeparkten Pkw begehen und in Richtung Karlstraße flüchten würde.

Die eingesetzten Funkstreifenwagenbesatzungen stellten kurze Zeit später in der Karlstraße eine torkelnde Person fest, auf welche die Beschreibung passte. Bei der männlichen Person handelt es sich um einen 26-jährigen Hamelner.

Zeugenbefragungen ergaben, dass der Mann gegen Außenspiegel geschlagen und ein Motorroller umgekippt habe. Insgesamt wurden 4 Pkw sowie das Kleinkraftrad beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 26-jährigen ein Wert über 1,8 Promille.

Er selbst gab zu, die Taten begangen zu haben. Grund seien private Probleme gewesen.

Gegen ihn wurden Verfahren wegen Sachbeschädigung eröffnet.

