POL-MR: Mann stürzt nach Schubser - Radfahrer und Zeugen gesucht;

Mann stürzt nach Schubser - Radfahrer und Zeugen gesucht

Marburg: Nach einem Stoß in der Uferstraße landete ein Arbeiter am Dienstagmorgen, 21. Januar, auf dem Asphalt und zog sich dabei Prellungen zu. Der mutmaßliche Täter entschuldigte sich und fuhr dann mit seinem Rad weiter. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Verdächtigen und Zeugen. Der Vorfall ereignete sich um 7.30 Uhr auf dem Radweg an den Lahnwiesen in Höhe der Martin-Luther-Schule. Das 61-jährige Opfer leerte zu diesem Zeitpunkt eine Mülltonne aus und war durch seine orangefarbene Arbeitskleidung erkennbar. Zuvor hatte der Mann seinen ebenfalls orangefarbenen Pritschenwagen am Rand des Radweges abgestellt. Damit war wohl ein Radfahrer nicht einverstanden und es entwickelte sich ein Streitgespräch. Letztendlich versetzte der Unbekannte dem Arbeiter einen Stoß. Bei dem Sturz auf dem glatten Untergrund (Frost) zog sich der Mann Prellungen zu. Der Biker fuhr zunächst weiter, kehrte um und entschuldigte sich für sein Verhalten. Danach setzte er allerdings seine Fahrt in Richtung Stadtmitte fort. Der Verdächtige sprach akzentfrei Deutsch und ist zwischen 25 und 35 Jahre alt, sehr schlank und um die 190 cm groß. Insgesamt war er dunkel gekleidet. Er trug einen längeren Wollmantel und einen dunklen Fahrradhelm, wahrscheinlich mit grauen Streifen. Das Gesicht des Mannes war durch einen Schal fast komplett bedeckt. Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat den Vorfall an der Lahn beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Radfahrer machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

