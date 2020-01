POL-MR: Opel Adam beschädigt? Besitzer bitte melden;Spiegel berühren sich im Gegenverkehr;Rempler vor Lebensmittelmarkt;Werbetafel gestohlen;

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Opel Adam beschädigt? Besitzer bitte melden;Spiegel berühren sich im Gegenverkehr;Rempler vor Lebensmittelmarkt;Werbetafel gestohlen;

Marburg-Biedenkopf

Opel Adam beschädigt? Besitzer bitte melden

Marburg: Der mutmaßliche Unfallverursacher ist bekannt, der geschädigte Halter allerdings nicht. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag, 16. Januar, auf dem Parkplatz des Georg-Gaßmann-Stadions in der Leopold-Lucas-Straße. Eine Frau fuhr mit ihrem blauen BMW bei einem missglückten Parkmanöver hinten rechts gegen einen dunklen Opel Adam. Als die BMW-Fahrerin wenig später zu ihrem Wagen in Nähe des Eispalastes zurückkehrte, fehlte von dem Opel jede Spur. Derzeit steht nicht fest, ob an dem Adam ein Schaden entstand. Die Polizei sucht Zeugen für das Geschehen. Zudem wird der Halter des touchierten Wagens gebeten, Kontakt mit der Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060, aufzunehmen.

Spiegel berühren sich im Gegenverkehr

Amöneburg/Kreisstraße 30: Bei einem Unfall im Begegnungsverkehr entstand am Donnerstagabend, 16. Januar, ein Schaden von 250 Euro. Eine Frau fuhr um 19.10 mit ihrem Citroen auf der K 30 in Richtung Amöneburg. Etwa 100 Meter vor dem Ortsschild kam ihr in einer Rechtskurve ein dunkler Fiat entgegen. Der Unbekannte soll dabei ein Teil der Gegenfahrbahn benutzt haben. Er touchierte den Außenspiegel des Citroens und fuhr einfach weiter. Hinweise bitte an die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

Rempler vor Lebensmittelmarkt

Roßdorf: Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Lindenstraße fuhr ein Autofahrer am Samstag, 18. Januar, zwischen 13 und 20.45 Uhr, vorne rechts gegen einen weißen Toyota Auris. Der Schaden beträgt 500 Euro. An dem beschädigten Wagen sicherte die Polizei bläuliche/silberfarbene Lackreste. Hinweise bitte an die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

Werbetafel gestohlen

Biedenkopf: Die Werbetafel einer Praxis stahlen Unbekannte zwischen Freitag, 17. Januar, 13 Uhr und Sonntag, 19. Januar, 11.30 Uhr, in der Hainstraße. Die Diebe schraubten die Tafel von einer Gartentür ab und machten sich mit der Beute im Wert von 150 Euro auf und davon. Hinweise bitte an die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950.

