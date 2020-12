Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Polizei Bodenwerder sucht rotes Fahrzeug

BodenwerderBodenwerder (ots)

Bereits am 21.11.2020 kam es in Ottenstein, Hinter dem Hagen, in der Nähe des Feuerwehrgerätehauses, zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Pkw VW durch ein rotes Fahrzeug beschädigt wurde.

Nachdem zunächst angenommen wurde, dass der Pkw durch eines der, beim Brand von Strohballen, eingesetzten Feuerwehrfahrzeuge verursacht worden sei, ergaben sich bei den Ermittlungen Hinweise auf ein größeres Privatfahrzeug, das im Bereich der Unfallstelle gehalten habe und aus dem vier junge Männer ausgestiegen seien. Nach kurzem Aufenthalt seien die Männer weitergefahren.

Ob sie den Unfall beobachtet oder gar verursacht haben konnte bisher nicht ermittelt werden. Die Beteiligung eines Feuerwehrfahrzeuges kann ausgeschlossen werden.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Bodenwerder, Tel. 05533-97495-0 in Verbindung zu setzen.

