Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Einbeck (ots)

Einbeck -(beh), L580 Markoldendorf Fahrtrichtung Juliusmühle

Am 24.04.2020 gegen 15:41 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall im Bereich der L580 von Markoldendorf in Fahrtrichtung Juliusmühle kurz vor dem dortigen Ortseingang. Ein 25-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Boffzen bremst vor dem Ortseingang "Julisumühle" seinen PKW vorschriftsmäßig ab. Dies übersieht der nachfolgende, aus Dassel stammende, 60-jährige Verkehrsteilnehmer und kann seinen PKW nicht mehr rechtzeitig verlangsamen und fährt dem vorausfahrenden auf. Dabei wird die 22 Jahre alte Beifahrerin des vorausfahrenden PKW leicht verletzt. Es entsteht ein Sachschaden an den beteiligten PKW von ca. 11 000 Euro.

