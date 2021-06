Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, E-Scooter Fahrerinnen schwer verletzt

Steinfurt (ots)

Am Mittwoch (09.06.) wurde die Polizei um 09.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall gerufen, bei dem sich zwei junge Frauen schwer verletzt haben. Eine 18-jährige Steinfurterin fuhr zusammen mit einer 17-jährigern Mesumerin auf einem E-Scooter auf der Wesselingstraße in Richtung Paulinenstraße. An der Kreuzung Wesselingstraße/Birkenstraße missachteten sie ersten Ermittlungen zufolge die Vorfahrt eines von rechts kommenden Opel Astra. Der Fahrer des Wagens wollte von der Birkenstraße kommend über die Kreuzung weiter in Richtung Seminarstraße fahren. Es kam zur Kollision, wobei sich die beiden jungen Frauen auf dem E-Scooter schwer verletzten. Sie wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Der 38-jährige Opel-Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 3.500 Euro.

