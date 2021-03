Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Auffahrunfall auf der Gerther Straße

Recklinghausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Gerther Straße ist am Montagnachmittag ein Autofahrer leicht verletzt worden. Der 22-Jährige aus Castrop-Rauxel war gegen 17.10 Uhr an der Kreuzung Gerther Straße/Wittener Straße in Richtung Hellweg losgefahren, nachdem die Ampel auf grün gewechselt war. Vor ihm war noch eine 47-jährige Autofahrerin aus Castrop unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkte ein 50-jähriger Autofahrer aus Castrop-Rauxel, der hinter dem 22-Jährigen fuhr, die anfahrenden Autos zu spät und fuhr auf. Dadurch wurde das Auto des 22-Jährigen noch auf das der 47-Jährigen geschoben. An den drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Der 22-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Rettungswagen wurde nicht benötigt.

