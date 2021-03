Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen haben unbekannte Täter die Schaufensterscheibe eines Friseur-Salons auf der Gladbecker Straße zerstört und Bargeld aus der Kasse gestohlen. Die Täter konnten unerkannt flüchten.

Auf dem Ostring wurde im Laufe des Freitags in ein Reihenhaus eingebrochen. Ob etwas gestohlen wurde - und ob die Wohnräume überhaupt betreten wurden - ist noch unklar.

Datteln:

Auf der Industriestraße sind unbekannte Täter zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen in ein Reifenlager eingebrochen. Aus dem Lager wurden diverse Winterreifen samt Felgen gestohlen. Außerdem haben die Täter offensichtlich versucht, in die Werkstatt bzw. den Verkaufsraum des Autohauses einzubrechen.

Dorsten:

Auf der Straße Höfer Weg ein Container aufgebrochen und Werkzeug gestohlen - unter anderem eine Kettensäge und ein Laubbläser der Marke Stiehl. Der Einbruch wurde am Samstagmorgen festgestellt, die Tat selbst muss zwischen Freitagabend (18 Uhr) und Samstag (8 Uhr) passiert sein.

Gladbeck:

Auf der Agathastraße wurde zwischen Sonntagnachmittag und Sonntagabend in eine Erdgeschosswohnung eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten eine Balkontür auf und durchsuchten die Wohnräume nach Beute. Anschließend flüchteten sie mit Bargeld und Schmuck.

Auf der Hermannstraße sind unbekannte Täter am Sonntag in eine Wohnung eingebrochen. Nachdem die Tür aufgehebelt war, durchsuchten die Einbrecher die Räume und erbeuteten Schmuck. Damit flüchteten sie dann in unbekannte Richtung. Ein Zeuge hatte zwischen Sonntagmittag und Sonntagabend zwei verdächtige Personen im Hausflur bemerkt - noch ist unklar, ob der unbekannte Mann und die unbekannte Frau etwas mit dem Einbruch zu tun haben. Nach ihnen wird ebenfalls gesucht. Eine nähere Beschreibung der Beiden ist nicht vorhanden.

Haltern am See:

Auf der Maximilian-Kolbe-Straße haben unbekannte Täter einen scharzen BMW X70 gestohlen. Der SUV wurde am Donnerstagend vor einem Wohnhaus geparkt, am Freitagnachmittag war der BMW mit RE(cklinghäuser)-Kennzeichen dann weg. Wer Hinweise zu dem Diebstahl machen kann, wird gebeten, die Polizei anzurufen.

Marl:

Auf der Straße Nonnenbusch wurde zwischen Samstagabend und Montagmorgen in eine Rohbau-Wohnung eingebrochen. Die unbekannten Täter erbeuteten mehrere Werkzeugmaschinen - alle von der Marke Hilti.

