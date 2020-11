Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Beim Rückwärtsfahren Poller übersehen und geflüchtet (17.11.-18.11.2020)

SingenSingen (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Zeit zwischen Dienstag, 17.00 Uhr, und Mittwoch, 06.15 Uhr, vermutlich beim Rückwärtsfahren in der Lange Straße einen Poller auf dem Grundstück der Bildungsakademie. Beim Fahrzeug dürfte es sich nach der Spurenlage um einen Lkw gehandelt haben. Beim Aufprall wurde der Poller aus der Bodenplatte gerissen. Ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von rund 2.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell