Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Lkrs. KN) Aus Unachtsamkeit auf Vordermann aufgefahren (17.11.2020)

Radolfzell am BodenseeRadolfzell am Bodensee (ots)

Über 7.000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 16.30 Uhr an der Anschlussstelle Radolfzell der B 33 entstanden. Ein 40-jähriger Hyundai-Fahrer wollte an der Einmündung B 33 / B34 nach rechts in Richtung Güttingen abbiegen, fuhr an und musste jedoch aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens unmittelbar danach wieder abbremsen. Eine nachfolgende 44-jährige Fahrerin eines VW erkannte dies zu spät und fuhr auf das Heck des Hyundai auf. Bei dem Aufprall wurde niemand verletzt, die Fahrzeuge blieben weiterhin fahrbereit.

