Kann ich auch meine Mietwohnung vor Einbrechern schützen? Beratungshotlinie der Landespolizei ist heute freigeschaltet

Lübeck (ots)

Diese und andere Fragen zum Thema Einbruchschutz beantworten unsere Experten am heutigen Dienstag (20.10.) in der Zeit von 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr in einer Sprechstunde. Die Fragen können entweder über Facebook https://t1p.de/l7dq oder per Telefon über unsere Hotline 0431-160-65555 gestellt werden. Informationen zum Thema Einbruchschutz gibt es auf unseren Seiten der Landespolizei Schleswig-Holstein zum Nachlesen: https://t1p.de/4ce9 .

