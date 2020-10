Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Roter Löwe

Räuberische Erpressung mittels Schußwaffe

Lübeck (ots)

Gemeinsame Medien-Information der Lübecker Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Lübeck

Am Sonntag (18.10.) betrat gegen 12:00 Uhr ein Mann das Foyer eines Hotels in der Siedlung Roter Löwe, bedrohte den 27-jährigen Angestellten mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Dieses wurde ihm ausgehändigt. Der ca. 50 bis 70 Jahre alte Täter flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Er trug eine braune Jacke und hatte eine blaue Mütze mit Augenlöchern auf dem Kopf.

Die Sofortfahndung mit zehn eingesetzten Streifenagen verlief ohne Erfolg. Hinweise zu dieser Tat erbittet das Kommissariat 13 unter der Rufnummer 0451-1310.

