POL-HL: Polizeidirektion Lübeck / Polizei Inside am 21. und 28. Oktober 2020- noch wenige Restplätze frei

Polizei Inside am 21. und 28. Oktober 2020- noch wenige Restplätze frei

Lübeck (ots)

Bewerberinnen und Bewerber für den Polizeiberuf haben zurzeit keine Möglichkeit, sich durch ein Berufspraktikum über den Polizeiberuf zu informieren. Ebenso ist die Zahl der Berufsmessen zurzeit deutlich geringer. Deshalb als Angebot: Polizei Inside Am 21. und 28. Oktober 2020, 18:00 Uhr, beim 1. Polizeirevier Lübeck in der Mengstraße 20. Bitte Voranmeldung beachten, die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Veranstaltung dauert gut zwei Stunden. Ein eigener Mund-Nasenschutz ist mitzubringen und im Gebäude zu tragen. Für wen ist Polizei Inside: Unseren Bewerber*innen und Interessierten - zwischen 16 und 41 Jahren - bieten wir an, in der Polizeidirektion Lübeck Informationen rund um den Polizeiberuf und zum Einstellungs- und Auswahlverfahren zu erhalten - natürlich mit Abstand! TEILNAHME nur nach VORHERIGER ANMELDUNG auf unserer Homepage https://t1p.de/92sl

