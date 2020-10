Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Gothendorf

Müllablagerung

Lübeck (ots)

In der letzten Woche wurde der Polizei mitgeteilt, dass von Gothendorf in Richtung Braak fahrend auf dem linksseitig gelegenen Waldstück illegal Müll entsorgt wurde. Zwischen der dortigen Feldzufahrt und dem Wald konnten vier Müllsäcke aufgefunden werden. In einer Senke im Baumbestand lagen weitere Müllsäcke, alte Kühlboxen, Kabelreste und eine Fahrradfelge. Die Ermittlung werden von der Polizei in Süsel durchgeführt. Die Beamten bitten um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 04524-7309910 oder per Mail an suesel.pst@polizei.landsh.de . Der Bauhof in Süsel wurde von der Polizei informiert und die Mitarbeiter haben den Müll fachgerecht entsorgt.

