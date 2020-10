Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Polizeidirektion Lübeck Polizei Inside am 21. und 28. Oktober 2020- Die Veranstaltungen werden abgesagt

Lübeck (ots)

Am 21. und 28. Oktober 2020 sollten beim 1. Polizeirevier Lübeck in der Mengstraße zwei weitere Termine für Bewerber*Innen, genannt Polizei Inside, stattfinden. Die beiden Veranstaltungen werden abgesagt. Hintergrund sind die bundesweit steigenden Infektionszahlen im Zusammenhang mit dem Corvid-19-Virus. Die Besucherzahlen in den Dienstgebäuden sollen auf ein Mindestmaß reduziert werden. Eine Anzeigenerstattung ist jederzeit möglich und auch Termine zur Vernehmung finden weiterhin statt. Hierzu ist der eigene Mund-Nasenschutz mitzubringen.

