Polizei Gütersloh

POL-GT: Schwer verletzter Fahrradfahrer - Verkehrsunfall

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Donnerstagnachmittag (11.06., 14.30 Uhr) kam es an einem Fahrradweg, unweit des Amtenbrinkswegs zu einem Unfall, bei welchem ein 59-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Der Gütersloher befuhr den Weg an der Dalke entlang in Richtung des Amtenbrinkswegs. Als er dabei von einem 43-jährigen Mann überholt wurde, stießen beide Fahrräder zusammen und der 59-Jährige stürzte zu Boden. Dabei verletzte er sich schwer. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. An dem Fahrrad des 59-Jährigen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell