Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Streit löst Polizeieinsatz aus

Recklinghausen (ots)

Die Polizei wurde am Sonntagabend zur Straße Biesenkamp gerufen. Mehrere Personen waren dort gegen 22 Uhr in Streit geraten - zwei Männer (33 und 37 Jahre alt) wurden leicht verletzt. Es wurden Anzeigen wegen Bedrohung und Körperverletzung geschrieben. Nach bisherigen Erkenntnissen waren fünf Personen unmittelbar an dem Streit beteiligt. Die weiteren Ermittlungen der Polizei dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell